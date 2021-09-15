Ярославль, 15 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Под Ярославлем около 12 часов дня 15 сентября произошла авария с участием сразу четырёх машин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление МВД по Ярославской области.

Vk.com сообщество « Жесть Ярославль» ДТП в районе деревни Белкино

ДТП зарегистрировано на трассе «М8» в районе деревни Белкино, одна из машин — грузовая «Газель» — перевернулась.

«По предварительной информации произошло ДТП в Ярославском районе с участием 4 транспортных средств. В результате ДТП в медучреждение доставлен пассажир автомобиля «Тойота», — рассказали в пресс-службе управления МВД по Ярославской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3371064" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

ГИБДД проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства и предполагаемый виновник аварии. Одна из версий — неблагоприятные погодные условия на дороге и возможное несоблюдение скоростного режима.