Кемерово, 15 сентября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал медико-техническое задание по созданию сети поликлиник по типовому проекту, специально разработанному для региона. 34 объекта уже находятся в работе, сообщает телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Mos.ru Поликлиника

«Новые типовые поликлиники, оснащённые с учётом современных требований к медорганизациям первичного звена здравоохранения, придут на смену старым и неприспособленным помещениям, которые часто расположены в жилых домах. Во всех городах сейчас идёт аудит. Программа «Моя новая поликлиника» кардинально повысит качество медицинской помощи кузбассовцам и значительно улучшит условия работы врачей», — прокомментировал Цивилёв.

Отмечается, что в новых поликлиниках будут заложены системы безопасности, навигации, применяться современные медицинские технологии.