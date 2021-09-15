Ижевск, 15 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Удмуртию до конца текущего года поступят 110 новых школьных автобусов. Об этом сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

(сс) Austin Pacheco Школьный автобус

Она отметила, что в федеральный центр была отправлена заявка на 110 новых транспортных средств, и впервые за долгие годы заявка была полностью одобрена.

«До конца годы мы должны получить эти автобусы и обновить автопарк», — добавила Болотникова.

По ее словам, автобусный парк должен обновляться каждые 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале года планировалось, что республика получит 86 школьных автобусов, закупка которых финансируется из федерального бюджета. Автобусный парк школьного транспорта в регионе по состоянию на середину апреля текущего года насчитывал 382 единицы транспорта, всего в республике действуют около 600 школьных маршрутов.

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