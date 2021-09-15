Самара, 15 сентября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в покушении на убийство своего знакомого в Самарской области. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Цитата к/ф «Вспомнить все». реж.Пол Верховен . 1990. США Драка

По версии следствия, ночью в феврале 2021 года обвиняемый житель Волжского района 1965 года рождения, находился в квартире жилого дома микрорайона Кошелев Парк. Следователи считают, что он поругался со своим знакомым и нанес ему ранения. Потерпевший смог покинуть квартиру и был доставлен в больницу, где врачи оказали ему медицинскую помощь, благодаря который потерпевший остался жив.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области возбуждены дела после избиения детей у магазина.