Киев, , 15:11 — REGNUM Послы стран G7 на Украине провели встречу с украинским министром инфраструктуры Александром Кубраковым, говорится в совместном заявлении дипломатов, обнародованном 15 сентября через социальные сети.

Разграбление украинской инфраструктуры Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что послы G7 выслушали от министра информацию о планах реформ и развития инфраструктуры на Украине. Послы обозначили свою поддержку реформ, повышающих прозрачность и эффективность, в частности внедрение корпоративного управления в соответствии с международными стандартами.

Также на встрече было отмечено, что именно страны G7 являются главными инвесторами для Украины в секторе и продолжат оказывать значительную практическую поддержку таким реформам. Дипломаты подчеркнули, что дальнейшая работа по внедрению наилучших международных практик, в частности в области борьбы с коррупцией, поможет привлечь больше иностранных инвестиций.

ИА REGNUM напоминает, что Кубраков был назначен министром инфраструктуры Украины в мае нынешнего года, а до того возглавлял госкомпанию «Укравтодор». Среди главных приоритетов он назвал стабилизацию финансового положения «Укрзализныци» — госкомпании, отвечающей за функционирование железной дороги на Украине, которая сейчас фактически является банкротом.

В августе Кубраков заявил, что управленческий кризис в «Укрзализныце» находится «в острейшей фазе за все годы независимости», а состояние критической инфраструктуры стало предметом рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны.