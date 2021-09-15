Екатеринбург, 15 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Сверхтяжёлую ракету для полётов на Луну не будут создавать в прежнем облике, вместо этого деньги пустят на разработку метановых двигателей. Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил 15 сентября журналистам в Екатеринбурге.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Он пояснил, метановые технологии позволят много раз использовать двигатели ракеты сверхтяжёлого класса. Средства направят в КБ Химавтоматики для разработки двигателей на метане. Создавать же одноразовую систему — невыгодно.

«Так мы просто выкинем триллион рублей под крики людей, у которых денег не хватает в стране. И ничего хорошего. И будет одноразовый полет вокруг Луны. Что дальше?» — сказал Рогозин.

Лучше потратить время и деньги, но продвинуть отрасль вперёд. Многоразовая система станет стимулом для развития композиционных материалов, сплавов и новых двигателей, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил о приостановке работы над техническим проектом ракеты сверхтяжелого класса. При этом он предположил, что работу возобновят после уточнения программы.

Читайте также: Разработка российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну приостановлена