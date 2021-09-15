Ярославль, 15 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В Ярославле полыхает кровля офисного здания на улице Кирпичная, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области.

Vk.com/ ЯрославльLIVE Пожар на улице Кирпичная

Пожар виден из разных концов Ярославля — в центре города и на окраинах. По соседству с горящей двухэтажкой расположен следственный изолятор «Коровники».

"Сообщение о пожаре поступило в 13.17 дня 15 сентября. До приезда пожарных из офисного здания на улице Кирпичная были эвакуированы 15 человек. На месте работает 14 единиц техники. Площадь возгорания — 500 квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Vk.com/ ЯрославльLIVE Люди эвакуированы

Информация о пожаре продолжает уточняться.