Киев, , 14:59 — REGNUM Правительство Украины на заседании 15 сентября утвердило предварительный проект закона о государственном бюджете на 2022 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет © MarsBars

Теперь документ будет передан в Верховную раду, и парламентарии сформулируют свои предложения к кабинету министров.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что проект разработан на основе бюджетной декларации на 2022−2024 годы. Чиновник также назвал некоторые параметры госбюджета-2022: дефицит бюджета — 3,5% ВВП (188 млрд гривен); рост реального ВВП — 3,8%; годовая инфляция — 6,2%; средний курс гривны к доллару — 28,6−28,7 грн/доллар; официальный уровень безработицы — 8,5%.

Напомним, что накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предварительный проект госбюджета Украины на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% ВВП, отметив, что считает это прогрессом, поскольку в госбюджет-2021 заложен дефицит в 5,5% ВВП.