Москва, 15 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года японский автопроизводитель Isuzu планирует представить на авторынке России новый внедорожник Isuzu Mu-X. Об этом сообщает пресс-служба «Исузу Рус».

Motor1 Isuzu Mu-X

Mu-X создан на такой же тележке, что и пикап Isuzu D-Max. Модель имеет новую раму, полный привод, пакет современных опций безопасности, а также задний мост с пружинами.

Габаритные размеры внедорожника составляют: 4850×1870×1875 мм. Клиренс автомобиля равен 235 мм.

Базовым силовым агрегатом является мотор мощностью 150 л. с. (350 Нм). В качестве трансмиссии у этого мотора может быть механическая коробка передач или шестиступенчатый «автомат» Aisin.

Подробная информация о версии модели для России будет объявлена автопроизводителем позже.

Ранее компания Isuzu представила новый семиместный вседорожник MU-X. Автомобиль способен взять на буксир прицеп весом до 3,5 тонны. В движение машину приводит модернизированный турбированный мотор Isuzu 4JJ3-TCX.

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