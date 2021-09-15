Страсбург, Франция, , 14:56 — REGNUM В настоящее время на границе Европейского союза с Белоруссией идет «гибридная атака» с белорусской стороны. Об этом 15 сентября заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

Урсула фон дер Ляйен

«Речь идет о гибридной атаке со стороны Белоруссии, мы продолжим проявлять солидарность с приграничными государствами. Люди не должны быть пешками в политике, как это происходит на границе с Белоруссией», — сказала она.

Также глава ЕК обратилась к евродепутатам с призывом об ускорении принятия в ЕС пакта о миграции, который ранее предложили Еврокомиссия.

«Необходимо ускорить работу по выработке миграционного пакта ЕС. Необходимо управлять миграционными процессами. Вопрос очень противоречивый, но компромисс возможен», — пояснила фон дер Ляйен.

При этом она добавила, что в ЕС выступают против нелегальных мигрантов, однако «многие полагают, что миграция стимулирует экономический рост» и уточнила, что ЕС также не может отказаться от своих гуманитарных обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ряде отраслей экономики России наблюдается нехватка трудовых мигрантов.