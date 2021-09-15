Красноармейский район, Саратовская область, 15 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Красноармейском районе Саратовской области завершена предварительная подготовка к строительству ветроэлектростанции. Компания-инвестор планирует для работы в ветропарке набирать штат из числа местных специалистов, сообщает пресс-служба минпромышленности и энергетики Саратовской области.

Ulgov.ru Ветропарк

В этом году сотрудники компании ООО «Ветропарки ФРВ» выполнили ветроизмерения, оформили земли под объект и провели работу по изменению схемы выдачи мощности. Летом 2022 года инвестор приступит к строительно-монтажным работам. Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2023 году.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии инвесторы активно изучают несколько площадок для создания ветропарков. В республике рассчитывают, что уже в 2021 году решение по этому вопросу будет принято. В дальнейшем планируют оформить меры господдержки, а в 2021—2022 годах начнется непосредственное возведение объектов альтернативной энергетики.

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