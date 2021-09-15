Тбилиси, , 14:54 — REGNUM В избирательных списках Центральной избирательной комиссии, подготовленных к предстоящим выборам в органы местного самоуправления, будут числиться умершие граждане. Об этом сообщил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили в эфире телеканала «Имеди».

Выборы в Грузии (сс) Congress of local and regional authorities

"У нас будет возможность вместе с населением ещё раз увидеть, кто в итоге остался в этом списке. Из списка были изъяты умершие люди, но часть из них всё равно будет в там», — сказал Каландаришвили.

Он отметил, что 14 сентября истёк срок подачи изменений в избирательный список. Если человек умер, то его можно будет исключить из списка только после определённой процедуры.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны покажут отношение к правящей партии «Грузинская Мечта». Если партия наберёт менее 43%, оппозиция будет требовать проведения досрочных выборов в парламент.

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