Чебоксары, 15 сентября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Чувашии выделяют средства из регионального резервного фонда на выплату премий врачам, которые делают прививку от COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

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Дополнительные средства получит министерство здравоохранения республики. Из резервного фонда Чувашии выделяется 68 462,5 тыс. рублей.

«На финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации», — говорится, в частности, в распоряжении.

По последним данным (9 сентября), в Чувашии от COVID-19 привились 305 тыс. жителей, в том числе двумя компонентами — более 270 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 32 797 случаев заражения коронавирусом, вылечились 29 736 пациентов, скончались 2160 человек.