Челябинск, 15 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Челябинской области 17−19 сентября будут работать три центра видеонаблюдения за выборами. Об этом сообщает облизбирком.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выборы

Собственно в Челябинске свои двери откроет Центр общественного наблюдения. А в Златоусте и Магнитогорске будут его филиалы. Посетить площадки сможет любой гражданин в возрасте от 18 лет, при условии предварительной подачи заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинцы примут участие в выборах депутатов Госдумы. Также им предстоит избрать местных депутатов.