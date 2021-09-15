Канберра, 15 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Как показали новые данные одной из крупнейших криптобирж BTC Market, пожилые жители Австралии все чаще рассматривают криптовалюту как прибыльный способ сберечь и приумножить свои активы. Об этом 15 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Согласно ежегодному отчету BTC Markets от 15 сентября, каждый четвертый криптоинвестор в Австралии старше 44 лет. За последний финансовый год криптобиржа зафиксировала 15-процентный рост инвесторов в возрасте старше 60 лет, что стало самым большим увеличением среди всех возрастных групп после лиц в возрасте от 18 до 24 лет.

В отчете BTC Markets отмечается, что, в отличии от молодых инвесторов, в целом пожилые австралийцы с большей вероятностью имеют более крупные начальные депозиты. В отличие от молодых австралийцев, инвесторы старшего возраста также торгуют вдвое реже, чем их коллеги-миллениалы.

В документе приводятся слова генерального директора BTC Markets Кэролайн Боулер, которая отметила, что данные все чаще демонстрируют, что криптовалюта больше не является сферой деятельности молодых людей, ориентированных на цифровые технологии.