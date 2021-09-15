* «меджлиса — запрещённая в России организация

Симферополь, 15 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Главная цель деятельности так называемого «крымскотатарского меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — нанесение вреда Крыму и крымчанам. Об этом написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов 15 сентября, комментируя сообщение ФСБ о связи запрещенной в РФ экстремистской организации со спецслужбами Украины и их попытках организовать протестные акции на российском полуострове.

Government.ru Сергей Аксёнов

«Эта информация еще раз подтверждает, что «меджлис» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это враждебная и террористическая организация, главной целью которой является нанесение вреда Крыму и крымчанам любыми способами. Других целей у них нет. И тот факт, что на Западе пытаются представить профессиональных провокаторов из «меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве выразителей мнения крымскотатарского народа, тоже говорит сам за себя», — считает Аксёнов.

«Для нас очевидно, что подрывная деятельность против нашего полуострова ведется спецслужбами Украины по разным направлениям. А «меджлис» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его сторонники являются инструментами спецслужб», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на газопроводе произошёл в Симферопольском районе Крыма 23 августа, 4 сентября стало известно о задержании подозреваемых в диверсии. Позже суд арестовал троих фигурантов дела. 7 сентября ЦОС ФСБ России назвал организаторов диверсии на газопроводе. По данным ведомства, взрыв был организован украинской разведкой. Сегодня, 15 сентября, в ФСБ сообщили об установлении связи между экстремистским «меджлисом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со спецслужбами Украины.