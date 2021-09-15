Баку, , 14:45 — REGNUM Спецпредставитель Европейского союза по Закавказью и кризису в Грузии 15 сентября Тойво Клаар прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Об этом сообщает агентство Report.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным, представительства ЕС в Баку, в ходе визита Клаара запланированы его встречи с представителями властей Азербайджана. На них будут обсуждать вопросы безопасности в регионе, сложившуюся гуманитарную ситуацию и другие региональные вопросы.

Срок визита Клаара не разглашается. До этого он два для пробыл с официальным визитом в Армении.

Напомним, 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». Кроме того, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на азербайджанскую территорию.