Киев, 15 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Украина действительно может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности, систему Iron Dome («Железный купол»), говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины, обнародованном 15 сентября.

Цуканов М.В Оккупационные силы США на Украине

Согласно информации офиса Зеленского, соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

Министерство обороны США должно подать в Конгресс отчет, который будет включать варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украине. Кроме того, в законопроекте уже содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере $275 млн, которая не включает передачу систем ПВО.

Офис президента подчеркивает, что это первые результаты визита Владимира Зеленского в США и достигнутых там договоренностей.

ИА REGNUM напоминает, что между Киевом и Вашингтоном было подписано военное соглашение, как заявлено, «определяющее новый этап сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности». Власти Украины рассчитывают, чтопо итогам переговоров смогут выйти на договоренности и в отношении различных видов оборонного летального и нелетального оборудования. Сам Зеленский заявил, что конкретные договоренности будут обсуждаться в ходе визита в Киев главы Пентагона, который должен состояться в ближайшие месяцы.