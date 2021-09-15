Москва, 15 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Наиболее распространенная причина смены мобильного телефона — поломка старого. Её назвали 37% жителей России. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Pxhere.com Мобильный телефон

Сменили телефон, чтобы расширить функционал, 20%. Производят замену телефона, как только выходит новая модель 14%. Меняют сотовый, когда предыдущий девайс и его программное обеспечение устарели 13%.

У 5% опрошенных мобильный телефон пришел на смену украденному или потерянному. Купить новейшую модель телефона вместо вполне работоспособного старого чаще позволяют себе женщины, чем мужчины — 16% против 12%).

Опрос проведен 2−8 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 400 населенных пунктах.