Варшава, 15 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Пограничники Польши задержали на польско-белорусской границе подозреваемых в пособничестве нелегальным мигрантам по проникновению на территорию страны из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 15 сентября.

REGNUM Мигранты

В сообщении говорится, что в общей сложности пограничникам удалось задержать четырех человек, которые подозреваются в пособничестве нелегальным мигрантам. Среди них оказались гражданин Бельгии, гражданин Турции с видом на жительство в Германии, гражданин Италии, а также гражданин Польши.

«Задержанным может быть предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в третьем параграфе статьи 264 Уголовного кодекса Польши, за что им будет грозить наказание в виде лишение свободы даже до 8 лет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.