Ставрополь, 15 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. На Ставрополье продолжается расследование громкого уголовного дела о коррупции в региональном управлении ГИБДД. В рамках следствия суд продлил срок пребывания под стражей троим подследственным — бывшему начальнику отдела ГИБДД Александру Аржанухину, инспектору ГИБДД Виталию Мельчикову и Е. Сотникову. Их арест продлится до 19 декабря 2021 года сообщили в пресс-службе Ессентукского городского суда.

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Суд также рассмотрит 15 сентября вопрос пребывания под стражей главного фигуранта уголовного дела — экс-начальника ГИБДД по Ставрополью Александра Сафонова.

Напомним, задержание в рамках расследования уголовного дела о получении взяток на 19 млн рублей произошли на Ставрополье в июне 2021 года. Главный фигурант дела — руководитель местного ГИБДД Александр Сафонов, по версии следствия, создал преступную группу из числа сотрудников ГИБДД и гражданских лиц. Участники схемы получали от водителей большегрузов взятки за беспрепятственный проезд по территории Ставропольского края.

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