Днепропетровск, Украина, 15 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Уголовное производство по факту взрыва автомобиля в Днепре (Днепропетровске), в результате чего погибли два человека, завела Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба СБУ.

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«Сейчас по факту происшествия внесены сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований — ред.) по ч. 3 ст. 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины. СБУ проводит соответствующие следственные действия с целью установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему», — говорится в сообщении.

Также указывается, что при взрыве погибли находившиеся в автомобиле член некоммерческой организации и пресс-секретарь государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при взрыве автомобиля в городе Днепр (Днепропетровск) на Украине погибли два человека.