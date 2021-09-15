Самара, 15 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. 473 новых носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 97 115 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области всего скончались 3571 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 21-го такого пациента была констатирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области победили инфекцию 81 522 человека, в том числе 329 справились с вирусом за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 14 сентября в регионе за сутки выявили 471 случай заражения коронавирусом.