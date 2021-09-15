Веллингтон, 15 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Более 100 000 человек в Новой Зеландии написали правительству в защиту законопроекта, запрещающего смену сексуальной ориентации или гендерной идентичности членов ЛГБТ-сообщества путем постороннего вмешательства — больше, чем когда-либо в отношении любого законодательного акта. Об этом 15 сентября написала британская The Guardian.

Флаг Новой Зеландии

«Мы уже вошли в историю при проведении этой компании, а ведь мы даже не остановились. Людей действительно волнует это, потому что в 2021 году нельзя просто так стереть идентичность квир-людей», — заявил в интервью газете активист и организатор движения за запрет практики принудительной смены гендерной идентичности Шанил Лал.

Правительство Новой Зеландии получило в общей сложности 106 700 обращений в защиту законопроекта, который квалифицирует проведение практики смены сексуальной ориентации или гендерной идентичности как преступление.

Отмечается, что цифра почти в пять раз больше, когда в 2013 году принимался законопроект о легализации однополых браков в Новой Зеландии.