15 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление заместителя главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерала Джон Хайтен о том, что вооружённый конфликт с Китаем или Россией будет иметь катастрофические последствия.

Оксана Переможенко, , 20:03 — REGNUM Вооружённый конфликт с Китаем или Россией будет иметь катастрофические последствия. Об этом в ходе видеоконференции, организованной Институтом Брукингса, заявил заместитель главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

Он напомнил, что в прошлом, несмотря на многообразие горячих точек в мире, к примеру войну во Вьетнаме, США никогда не шли на прямое столкновение с Советским Союзом.

«‎Нашей целью должно быть никогда не допустить войны с Китаем, никогда не допустить войны с Россией, потому что это будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран, — подчеркнул генерал. — Он разрушит мир, разрушит мировую экономику».

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Заявление Хайтена обсудили на странице издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на то, что к словам американского генерала стоит прислушаться, а война, если, «не дай Бог», будет, то будет губительной, в первую очередь, для США.

«Многие генералы понимают, к чему приведёт война с Россией и Китаем! Но в Конгрессе типа Нэнси Пэлоси и других, далёких от познания последствий применения ядерных сил, всё ещё неймётся поиграть «мускулами», не могут до сих пор понять, что однополярного мира уже не существует, «мировой жандарм» уже не тот! Боевые генералы понимают, что военного решения между ядерными державами не существует, надо договариваться между собой, это понятно многим!» — написал Валерий Я.

Генерал Джон Хайтен (сс) Chairman of the Joint Chiefs of Staff

«Что несут!!! Как будто это не было известно раньше…» — отреагировал Евгений Владимирович О.

«А какие мысли умные им в голову приходят, война с ядерными державами — это плохо!!! А с папуасами — это мы можем!!!» — не без сарказма отметил Сергей С.

«Неужели мозги включили и осознали, что в этой войне не будет победителей!!!» — пишет Надежда Д.

«Так ни Россия, ни Китай про войну и не истерят», — написал Алексей И.

«США больно признавать, что планета не только их», — отметил Александр Г.

«Это им не в Афганистане 20 лет воевать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на ишаках с вилами и в итоге проиграть», — отреагировал Александр З.

«Хреново то, что редко кто в Штатах к таким словам прислушивается. Здравомыслие не в моде», — пишет Владислав С.

«Так пусть не развязывают эту войну…» — призвала Елена Л.

Вооруженные силы США (сс) The U.S. Army

«Он не стал говорить правду. Ужасной она будет для США…» — отреагировал Вадим М.

«Ты глянь! Мы-то все думали, что это ерунда. Что может быть плохого, если три крупнейшие державы с ядерным арсеналом на секундочку развяжут масштабную войну. Кто это заметит? А оно вон как. Однако!» — с сарказмом написал Александр С.

«Нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем, никогда не вступать в войну с Россией». Поэтому будут локально гадить нам везде. Ну точно, как голуби…» — добавила Анна Ё.

«Опаньки! Жить хочется. Ты ж видишь? Там, где других замочить можно без особых проблем для себя, воюем без оглядки на убиенных детей, женщин… а здесь и самим огрести нехило можно… Страшно, не хочется воевать… Умерьте свои замашки на то, что только вам позволено в этом мире жировать… Кроме вас никто этого не делает, но отстаивать свои интересы и Китай, и Россия смогут — пора принять эту данность», — отметил Ivan M.

Российские и китайские солдаты на совместных учениях Mil.ru

«Ужасной она будет только для США, нашу многоуровневую систему ПВО им не пробить, и они это понимают, поэтому и оправдываются», — отреагировал Ярослав М.

«А зачем США эта война? Они будут играть с малыми любителями «демократии», — подытожила Татьяна З.

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