Оренбург, 15 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Компания «Новый Поток» откажется от транспортировки нефти автомобильным и железнодорожным транспортом по территории Оренбургской области. Уже началось строительство нефтепровода, сообщает пресс-служба областного правительства.

Maureen Нефтепровод

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер и генеральный директор нефтяной компании «Новый Поток» Степан Асаулов 15 сентября подписали меморандум с намерением реализации двух инвестиционных проектов: «Строительство и эксплуатация напорного нефтепровода» и «Строительство и эксплуатация установки по переработке попутного нефтяного газа».

Благодаря отказу от перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом будет снижено негативное влияние на экологию региона. Протяженность напорного нефтепровода составит 97 км. Он будет проложен по территории Бугурусланского и Бузулукского районов Оренбуржья. Новый объект соединит комплексный сборный пункт у села Твердилово с нефтеперекачивающей станцией ПАО «Транснефть» в Похвистнево Самарской области.

Работы по прокладке напорного нефтепровода начались во II квартале 2021 года сразу с двух точек — от Похвистнево и Твердилово. Планируется, что они завершатся III квартале 2022 года. Сейчас уже проложено 25 км новой ветки.

Orenburg-gov.ru Подписание документов

В присутствии оренбургского губернатора сегодня, 15 сентября, подписано совместное заявление нефтяной компании «Новый Поток» и компании Hyundai Engineering Co Ltd о строительстве установки по переработке попутного нефтяного газа, а также о совместной работе над проектами социальной ответственности.

«Реализация этих инвестиционных проектов позволит существенно повысить экологическую безопасность производства, снизить риски для окружающей среды, которые сопровождают добычу и транспортировку нефти. А мы знаем, насколько важны для региона вопросы экологии, — отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. — Уменьшится нагрузка на автомобильные дороги. Рациональное использование попутного нефтяного газа (ПНГ) вместо его утилизации даст производство новых высокоценных продуктов и сократит выбросы в атмосферу. Чтобы комплексно решить эти вопросы, все нефтяные компании должны перейти на передачу нефти по нефтепроводу и утилизацию попутного газа. Ответственное потребление ресурсов — это важный шаг на пути к декарбонизации топливно-энергетического комплекса региона. Совсем недавно мы подписали крупное природосберегающее соглашение с «Уральской Сталью», сегодня — с «Новым потоком». Новые проекты — это забота об экологии и жителях региона».

Установка переработки попутного нефтяного газа обеспечит его полезную утилизацию с месторождений компании. В июне 2021 году компания «Новый поток» подписала договор на проведение проектных, строительных, сборочных и пусконаладочных работ (EPC-контракт) с южнокорейской строительной компанией Hyundai Engineering Co Ltd.

Объем инвестиций в строительство установки переработки попутного нефтяного газа производительностью 90 млн кубометров в год составит примерно 5 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию нового завода запланирован на II квартал 2023 года. С целью соблюсти жесткие сроки, проектом предусматривается использование модульного оборудования высокой заводской готовности.

На период строительства установки создается 500 новых рабочих мест, 30 из которых займут корейские специалисты, а более 90% обеспечат занятость жителей региона.

«Развитие нефтяной компании «Новый поток» идет в соответствии с бизнес-планом, разработанным в 2019 году. Летом мы приступили к строительству напорного нефтепровода и установки подготовки нефти. Следующим шагом станет строительство установки переработки попутного нефтяного газа, — сказал генеральный директор НКНП Степан Асаулов. — Самостоятельная переработка ПНГ обычно не практикуется нефтяными компаниями в России из-за небольших объемов попутного газа, однако привлечение международного опыта и технологий позволило обосновать инвестиционную привлекательность такого решения, которое обеспечит сведение к минимуму вредных выбросов в атмосферу и сокращение негативного воздействия на окружающую среду».