Москва, 15 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В России плановые проверки бизнеса оказались настолько серьезной проблемой, что властям приходится отказываться от них в кризисные периоды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал данные бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, который сказал, что предпринимали считают налоги одной из трех главных проблем, мешающих развитию российского бизнеса.

Бизнес

«Налоговое давление включает в себя достаточно много разных аспектов. Если говорить о размерах налогов, то для самозанятых, ИП, бизнеса на «упрощенке» всё не так плохо, — сказал Завьялов. — Самая большая проблема — это зарплатные выплаты. Чтобы заплатить сотруднику на руки 50 тысяч, работодатель из числа МСП отдаст государству больше 18 тысяч, а бизнес покрупнее — все 25 тысяч. При этом пониженная ставка взносов для МСП была введена совсем недавно — во время пандемии».

Другая часть налогового давления, как пояснил Завьялов, связана с контрольно-надзорной функцией.

«Хороший пример — введенный в пандемию мораторий на налоговые проверки. Уже сам факт введения подобного моратория говорит о том, что в наших реалиях плановая проверка — это настолько серьезное испытание для бизнеса, что в кризисные периоды государству приходится от них отказаться, — сказал экономист. — Другой пример — блокировка счетов из-за непредоставления отчетности. Сколько было случаев, когда из-за технических ошибок компании оказывались на грани остановки из-за внезапной блокировки расчетного счета, и только недавно у налоговых органов появилось обязательство заблаговременно информировать налогоплательщиков о предстоящей приостановке операций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Завьялов объяснил, почему в РФ не может быть дешевых кредитов для бизнеса под 1−2%.