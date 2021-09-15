Москва, 15 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В России не может быть дешевых кредитов для бизнеса под 1−2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал высказывание бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова о том, что дорогие кредиты российский бизнес считает одной из трех главных проблем.

AlexanderStein Бизнес

«Тема дорогих кредитов достаточно старая. Цена кредита завязана на ключевой ставке ЦБ, а она у нас не нулевая или почти нулевая, как в некоторых развитых странах, а 6,75%. Значит, кредитов по 1−2% у нас быть не может, — сказал Завьялов. — Очевидно, что для бизнеса дешевое кредитование — это возможность вложиться в оборудование, технологии, персонал. Но для населения почти бесплатные кредиты — это рост потребления и снижение сбережения, что дальше по цепочке может спровоцировать гиперинфляцию, как это было, например, в Аргентине после обнуления ставки».

Поэтому, как полагает экономист, должны действовать другие программы поддержки бизнеса, направленные на стимулирование инвестиций в развитие и компенсирующие дорогие кредиты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, кроме проблемы дорогих кредитов, российский бизнес жалуется на административное давление.