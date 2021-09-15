Хабаровск, 15 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Хабаровский «Амур» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Амура» шайбы забросили Радан Ленц, Сергей Терещенко и Давид Томашек. У «Северстали» точными бросками отметились форварды Никита Гуслистов и Якоб Стенквист.

«Амур» одержал первую победу в сезоне, до этого проиграв пять матчей. «Северсталь» потерпела четвёртое поражение в шести встречах.

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