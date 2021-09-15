Москва, 15 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Одна из основных проблем, в результате которой возникает так называемое административное давление на предпринимателей, это кризис доверия между государством и бизнесом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал высказывание уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова о том, что российский бизнес считает административное давление одной из своих главных проблем.

Picserver.org Бизнес

«Так называемое административное давление — это результат кризиса доверия между государством и бизнесом, — сказал Завьялов. — Эта ситуация сложилась не вчера, а отчасти стала следствием бурных 1990-х годов, когда зачастую законодательство сильно опаздывало за развитием бизнеса, в результате чего предприниматели работали вне законодательных рамок. Другая причина неудачных попыток ограничить административное давление или реализовать так называемую «регуляторную гильотину» заключается в том, что и сейчас наше законодательство зачастую развивается скачкообразно».

Другими словами, как пояснил экономист, законы появляются «на злобу дня», как результат происходящих актуальных событий.

«В результате мы получаем поспешное одобрение новых законов, затем все недоработки бизнес отрабатывает на своем опыте, после чего вносятся поправки и исправления, — сказал Завьялов. — Бороться с таким подходом можно путем планомерной, а не спорадической работы по формированию или корректировке законодательной базы или технических регламентов и стандартов, а также постепенной отмене устаревших законодательных норм по принципу отмены двух старых после принятий одной новой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Титов заявил о том, что власти РФ наделали немало ошибок.