Сеул, 15 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи изучает возможность принятия дополнительных мер по сокращению долгов домохозяйств, включая ужесточение правил кредитования небанковскими организациями. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявлени министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление он сделал 15 сентября в ходе совещания, посвящённого теме недвижимости.

Министр подчеркнул, что правительство планирует внимательно следить за ростом кредитования населения, пока он не замедлится.

Хон Нам Ги отметил, что цены на жильё не падают, поскольку всё больше людей берут банковские ссуды для покупки жилой недвижимости в ожидании дальнейшего повышения цен, несмотря на ряд правительственных ограничений.

Он также акцентировал внимание на том, что правительство рассматривает возможность принятия дополнительных мер в связи с тем, что люди обращаются за кредитами в небанковские учреждения, чтобы избежать более строгих правил по банковским кредитам.

В 2020 году долги домохозяйств выросли на 7,9% в годовом исчислении. В настоящее время финансовые органы работают над тем, чтобы по итогам 2021 года показатель не превысил 6%, а в 2022 году — 5%.