Ярославль, 15 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Ярославле заключен муниципальный контракт по содержанию улично-дорожной сети, который включает асфальтировку Октябрьского моста через Волгу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал государственных закупок.

Yarnews.net Октябрьский мост в Ярославле

Контракт с подрядчиком — ООО «Ярдорремстрой» подписан 14 сентября, а 15 сентября размещен на портале государственных закупок. В рамках исполнения договора в городе будет идти ямочный ремонт дорог. Кроме того, вместе с Октябрьским мостом новый асфальт появится на путепроводе в районе Ярославского моторного завода.

В пресс-службе мэрии Ярославля затруднились назвать точную дату, когда именно начнутся работы на мосту через Волгу. Ранее власти обещали проводить асфальтирование по полосам и в ночное время, предполагая, что работы на Октябрьском мосту продлятся около двух недель.

Общая цена контракта составляет 44,7 миллиона рублей. Работы будут оплачены подрядчику только после полного завершения 1 ноября 2021 года. Источник финансирования — бюджет города Ярославля.