Кишинёв, , 14:33 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) одобрила выделение гранта Молдавии на сумму €36 млн. Об этом 15 сентября сообщила на встрече с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей прибывшая в Кишинёв замгендиректора по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕК Катарина Матернова.

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Она отметила, что это станет первым шагом по восстановлению экономики Молдавии, пострадавшей от пандемии. В целом Евросоюз намерен передать Кишинёву €600 млн в течение трёх лет в виде кредитов и грантов.

«План экономического восстановления способствует реформированию и консолидации институтов, стимулирует долгосрочное социально-экономическое развитие и откроет новые экономические возможности», — сказала на встрече Матернова.

Стоит отметить, что финансовую помощь Молдавии в размере €600 млн пообещали в Евросоюзе в июле 2021 года. Тогда Матернова заявила, что Кишинёв сможет рассчитывать эти средства только после проведения ряда реформ в республике.