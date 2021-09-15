Пенза, 15 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Пензенской области с целью расширения возможностей компаний и заводов, для которых главным сырьем являются лесные ресурсы и снижения себестоимости выпускаемой продукции, планируют повысить процент переработки древесины в регионе. Об этом 15 сентября заявил врио губернатора Олег Мельниченко во время совещания с арендаторами лесных участков.

Pixabay.com Древесина

Труднодоступность сырьевой базы является проблемой для многих пензенских производителей, а также нецелесообразность вывоза из Пензенской области леса-кругляка, в то время, как в регионе работают несколько предприятий, специализирующихся на выпуске изделий из дерева и с его использованием, отметил врио главы региональной исполнительной власти.

«В сельском хозяйстве мы поставили цель — 70% выращенной аграриями продукции перерабатывать в регионе. В течение нескольких лет мы должны выйти на этот показатель. Так и здесь — давайте индикативный показатель утвердим — определённый процент срубленного леса мы должны перерабатывать на территории региона, а продавать уже готовую продукцию. Принцип простой — чем выше уровень переработки, тем выше добавленная стоимость и тем больше растёт валовой региональный продукт», — пояснил Мельниченко.

Также участники совещания отметили необходимость увеличения сроков аренды лесных участков. В будущем планируется заключать договоры сроком более чем на 30 лет. Это позволит относиться к использованию леса рационально и бережно, пришли к выводу участники совещания.

ИА REGNUM напоминает, 15 сентября в Пензенской области представители лесной отрасли в преддверии профессионального праздника получили награды и ключи от новой противопожарной техники.

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