Ульяновск, 15 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. На территории Украины задержан ульяновец, которого подозревают в незаконной банковской деятельности и занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Правоохранители считают, что фигурант уголовного дела с марта 2018 года занимал высшее положение в криминальной иерархии и ему подчинялись лица, имевшие по меркам преступного мира более низкий статус.

«Он придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды», — говорят в следственном управлении.

В ведомстве также установили, что злоумышленник являлся членом ОПГ, которые через фиктивные компании обналичивали средства для «клиентов» с комиссией в размере от 3% до 12%. По версии следствия, было обналичено более 1,356 млрд рублей, доход ОПГ оценён в 26 млн рублей. Правоохранители напоминают, что другие участники данной преступной группы признаны судом виновными.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела скрылся на территории Украины и был объявлен в международный розыск. Решение об аресте ему вынесено заочно. 10 сентября 2021 года его задержали сотрудники полиции Украины в Тернопольской области. Украинский суд рассмотрит дело об экстрадиции обвиняемого.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Харькове задержан мужчина, находившийся в международном розыске и которого в Ульяновске обвинили в организации покушения на убийство. Преступление было совершено в 2013 году.

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