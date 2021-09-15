Москва, , 14:32 — REGNUM Российские военные следят за ситуацией вокруг ракетных пусков Северной Кореи. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Наши военные, естественно, самым тщательным образом наблюдают за ситуацией в этом регионе», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, российская сторона традиционно призывает обе стороны — Южную Корею и КНДР — избегать каких-либо действий, которые могли бы вести к нагнетанию напряжённости.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея, утром 15 сентября КНДР с промежутком в несколько минут были запущены две баллистические ракеты. Они пролетели около 800 км, максимальная высота полёта составила 60 км.

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В этой связи японское правительство выразило Северной Корее протест. В свою очередь в Пентагоне заявили, что Индо-Тихоокеанское командование американских вооружённых сил не считает недавний запуск двух баллистических ракет КНДР угрозой для США.

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