Бамако, 15 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае, если в Мали начнут работу сотрудники «частной военной компании Вагнера», Париж выведет войска из страны, сообщает «Интерфакс». По мнению Ле Дриана, «действия группы такого рода в Мали были бы несовместимы и с действиями международных партнеров в Мали».

presse03 Карта Мали

Между тем, согласно сообщениям ряда СМИ, «вагнеровцы» уже активно действуют в Мали. Согласно этим данным, сотрудники российской ЧВК прибыли в страну, по крайней мере, летом 2021 года. Некоторые СМИ сообщают как минимум о тысяче оперативников «Вагнера», задействованных в этой африканской стране.

«Мне кажется, что заявление МИД Франции надо воспринимать прямо, — считает политический обозреватель Дмитрий Бабич. — Оно показывает, что Франция как главная колониальная держава в Африке в течение многих лет, просто боится конкуренции. Давайте говорить откровенно, даже наш министр иностранных дел Лавров в своих выступлениях не отрицает существования «частной военной компании Вагнера». Но он напоминает, что такие компании есть и у США, и у Франции. Во время оккупации Ирака, если верить The New York Times, половину операций осуществляли частные военные контрактники из знаменитой BlackWater, которая потом была переименована в Academy. Почему в этих условиях Россия не может применять этот метод решения политических проблем, который применяют западные страны?».

По мнению Бабича, западные СМИ так много писали про «ЧВК Вагнера», что запугали себя сами. «Напомню, что операция французских войск в Мали в течение нескольких лет рассматривалась во Франции как большой успех — заявил эксперт. — Американские газеты, такие как NewYorkTimes, приводили французов в пример другим европейским странам и даже самим себе — мол, французы не боятся идти в горячие точки, в свои бывшие колонии. Вообще-то французы в Мали и в некоторых других странах Африки просто свергали неугодные им правительства и ставили свои. Но когда появляется хоть какой-то риск, когда им приходится бороться с хорошо вооруженными людьми, когда самолеты не могут безнаказанно бомбить какую-нибудь территорию, они вдруг трусят и уходят».

Бабич критично отнесся к результатам французских военных усилий в Мали. По его мнению, миссия Франции в Мали — это обычная постколониальная война. «Они пытаются политически влиять на свои бывшие колонии и не гнушаются при этом применять вооруженную силу. Но французы не решили проблему радикального исламизма в Мали, иначе сейчас не было бы необходимости обращаться к другому поставщику военных услуг. Если говорить о том, почему обратились именно к «Вагнеру», то, наверное, увидели пример работы россиян в Центральноафриканской Республике, которых на Западе сразу причислили к «ЧВК Вагнера». Наши инструкторы так научили центральноафриканскую армию, что помогли им побороть боевиков в стране. В Мали за эти смотрят и видят, где эффективность, а где неэффективность», — подчеркнул Олег Бабич.

В настоящий момент в Мали — бывшей французской колонии — развернут пятитысячный контингент вооруженных сил Франции. Он был введен в страну в 2013 году с официальной задачей стабилизировать обстановку и обуздать активность террористических группировок, включая запрещенные в России «Аль-Каида» и «ИГ». Однако, как отмечают аналитики, к лету 2021 года стало очевидно, что фактически эта цель достигнута не была. Правительство по-прежнему не контролирует обширные области Мали, а французская сторона занята скорее эксплуатацией природных ресурсов региона, чем реальной борьбой против экстремистов. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о завершении французской операции «Бархан».