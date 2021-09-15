Москва, 15 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В росте цен на газ наблюдается серьезный спекулятивный разгон котировок голубого топлива, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Установка по добыче природного газа

«Газовые хранилища ЕС заполнены лишь на 71%, цены на электроэнергию с начала 2021 года выросли почти на 100%. Одновременно с этим идет экономическое восстановление экономики Европы и наступление холодов.

«Северный поток — 2» будет запущен не ранее декабря. Европа пожинает свои же плоды недальновидной геоэкономики. Причин для прекращения роста цен на газ сегодня точно нет.

Динамика роста продолжится и вряд ли подорожание газа остановится к концу наступающей зимы. Мы можем увидеть цены в $1000 за одну тысячу кубометров уже в ближайшие дни. Ажиотаж и нервозность дали «быкам» власть над рынком.

При такой динамике роста цен на энергоносители инфляция в ЕС по итогам 2021 года может повыситься на 0,2%-0,3%. Евро окажется под дополнительным давлением.

Российский нефтегазовый сектор является триумфатором сложившейся не по его вине конъюнктуре рынка.

С 1 апреля акция Газпрома на Московской бирже подорожала к 15 сентября на 50%. Скорее всего, уже в начале октября стоимость акции российского газового гиганта достигнет отметки 400 рублей», — дал свой прогноз экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной рекорд установила цена на газ в Европе, превысив в ходе торгов на бирже отметку в $950 за тысячу кубометров.

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