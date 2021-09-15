Киев, , 14:41 — REGNUM Ситуация с отказом Украины от прямого контракта с «Газпромом» пришла к своему логическому завершению — те граждане, которые еще держались в категории бедных, в нынешний отопительный сезон перейдут в категорию нищих.

Газ для Украины

Об этом 15 сентября заявил политический эксперт Валерий Песецкий, комментируя ситуацию с подготовкой Украины к осенне-зимнему сезону.

Эксперт напомнил, что накануне на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тарифы в сфере теплоснабжения — это зона ответственности органов местного самоуправления, именно местные власти определяют тарифы и ищут компенсаторы, для этого местные бюджеты имеют значительный ресурс.

«Обязательства не повышать тарифы берет на себя центральная власть, а исполнять должна — местная. С учетом потенциального роста цены на газ до 30−40 гривен за куб, те 15 млрд кубов, которые идут в стране на бытовые нужды населения и отопление, потребуют финансовый ресурс в 450−600 млрд гривен. Таким образом, для того, чтобы компенсировать рост цены на газ, местные бюджеты должны будут пустить на эту статью расходов практически весь свой бюджетный ресурс — минимум 350−450 млрд гривен. А чем финансировать прочие статьи расходов местных бюджетов? За «спасибо» Шмыгаля с Зеленским? По сути, если местная власть согласится следовать алгоритму Шмыгаля, она пойдет на суицид или проще отменит сама себя», — подчеркнул политолог.

Песецкий предположил, что местная власть не пойдет на вышеописанный сценарий — соответственно, тарифы резко пойдут вверх. Он напоминает, что с начала сентября мэры многих больших и малых городов Украины получили от поставщиков газа предложения закупать голубое топливо по цене в 20 тыс. тысяч гривен за тысячу кубов, и с учётом ситуации на европейских рынках это еще вполне недорого.

Далее эксперт напомнил, что после визита в 2019 году в Москву лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко и Виктора Медведчука накануне президентских выборов в результате переговоров с тогдашним премьером Медведевым и главой «Газпрома» Миллером артикулировалась возможность заключения долгосрочного контракта с «Газпромом» на условиях цены ниже 150 долларов за тысячу кубов или 3800 гривен. Это в пять раз ниже, чем сейчас в Европе, и почти вдвое дешевле, чем получает по долгосрочному контракту с «Газпромом» Германия.

«Чем ответил Киев? Порошенко начал «визжать» о посадке страны на газовую иглу РФ. А СБУ возбудила уголовные дела в поисках госизмены в договоренностях Бойко и Медведчука. Ну и кто реально предал украинцев и Украину, их частные и государственные интересы? Почему Берлин, вводя санкции против РФ из-за Донбасса и Крыма, запросто отделяет свое несогласие против действий Москвы на территории Украины от коммерческих интересов немцев получать российский газ по стабильной цене длительный период, а Киев на подобный подход не способен? Ведь лидеры ОПЗЖ, по сути, в Москве вели себя как немцы, отделяя экономику от политического дискурса. В результате имеем сегодня то, что имеем», — подчеркивает Песецкий.

Специалист предполагает, что всё дело в том, что прямой договор с «Газпромом» отменял $100-$150 «накруток» на газ, с которых обильно кормились «люби друзи» Порошенко, а сейчас Зеленского.

«В этом вся измена. Не государству Украина и обычным украинцам, а тем, кто наживается на доверии последних избранной власти. Ее лидерам, которые за счет эксплуатации доверия, наживают миллиардные состояния, потроша карманы зомбированных русофобией избирателей… Благодаря усилиям Порошенко — Зеленского имеем не иглу, а газовую петлю на шее Украины, которую накинула нам не Москва и Путин, а собственная жадная, коррумпированная и умственно недалекая власть», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне премьер-министр УкраиныДенис Шмыгаль выразил уверенность, что граждане страны не ощутят рекордно высоких цен на газ в грядущий отопительный сезон, но не пояснил, кто и как компенсирует разницу между фиксированными и рыночными ценами.