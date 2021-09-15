Москва, 15 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян подорожал на €5 млн после начала сезона 2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 15 сентября сообщает портал Transfermarkt.

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Теперь стоимость 18-летнего футболиста составляет €9 млн. Кроме того, он вошёл в топ-20 самых дорогих футболистов мира до 21 года. По этому показателю он занимает первое место среди российских игроков.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова начать переговоры с «Динамо» о трансфере Захаряна. В московском клубе заявили, что не получали официальных предложений.