Джакарта, 15 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Трое членов экипажа самолета Rimbun Air погибли при крушении грузового самолета в индонезийской провинции Папуа, сообщает CNN Indonesia.

Самолет

Тела погибших обнаружили спасатели, которые выехали на место происшествия.

Сотрудники полиции и военные решили не эвакуировать разбившийся самолет, потому что самолет потерпел крушение на высоте 2400 метров. Принято решение эвакуировать лишь тела погибших и «чёрный ящик» самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, совместная команда военных и полиции отправилась к месту крушения самолета Rimbun Air в индонезийской провинции Папуа.