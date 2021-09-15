Москва, , 14:25 — REGNUM В ряде отраслей экономики России наблюдается нехватка трудовых мигрантов. Об этом 15 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вы знаете, что нехватка рабочих кадров, нехватка рабочих-мигрантов весьма остро ощущается в целом ряде отраслей, и это является предметом озабоченности кабинета министров, которые работают над этим», — сказал он.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что меры в отношении нелегальных мигрантов необходимо принимать на постоянной основе.

«Абсолютным приоритетом является обеспечение законности в миграционном режиме», — добавил Песков.

При этом он уточнил, что на федеральном уровне не принималось решений по ситуации с убийством пенсионерки в селе Бужаниново в Подмосковье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что бремя ответственности за миграционные кризисы, вызванные действиями стран Запада, не намерена разделять Россия.