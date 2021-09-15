Канберра, 15 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти может пропустить итоговый турнир WTA 2021 года. Об этом 15 сентября сообщил тренер спортсменки Крэйг Тиззер.

(сс) Carine06 Эшли Барти

По его словам, э то связано с тем, что турнир перенесли в Мексику, а матчи будут проходить на высоте 1500 метров над уровнем моря.

«Там используют мячи без давления. Мячи без давления просто летают. Это мяч, который, если вы используете его в нормальных условиях, не отскакивает», — цитирует Тиззера The West Australian.

Он добавил, что это не самое лучшее решение — играть в условиях, в которых теннисистки никогда раньше не играли.

Напомним, Барти дважды побеждала на турнирах Большого шлема — она выиграла «Ролан Гаррос» в 2019 году и Уимблдон в 2021-м. На итоговых турнирах WTA она дважды проигрывала в финалах — в 2018 и 2019 годах.

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