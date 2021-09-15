Москва, 15 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Защитники студента из США Тревора Рида, осуждённого в России за нападение на правоохранителей, подали кассационную жалобу на его приговор. Об этом сообщает 15 сентября «Интерфакс».

Дарья Драй ИА REGNUM Форма заключенного

Адвокаты Сергей Никитенков и Виктория Буклова рассказали, что направили кассационную жалобу на приговор Головинского районного суда Москвы и апелляционное определение Московского городского суда по уголовному делу в отношении иностранца.

В своём обращении защитники попросили, чтобы Рид лично участвовал в судебном процессе. В настоящее время он находится в колонии в Мордовии. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Как сообщало Иа, в августе 2019 года Рид участвовал в конфликте в Москве, и оказал сопротивление прибывшим на место полицейским. Приговор ему вынес в июле 2020 года Головинский суд Москвы. Помимо лишения свободы, американца наказали денежным взысканием в размере 100 тыс. рублей в пользу потерпевших. В июне 2021 года Мосгорсуд признал законным этот приговор.

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