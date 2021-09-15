Калуга, 15 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Калужской области в ночные и утренние часы 16−18 сентября в отдельных районах ожидаются заморозки — до двух градусов мороза. Об этом 15 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по региону.

40.mchs.gov.ru Осенние заморозки

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В связи с заморозками резко возрастает опасность бытовых пожаров, особенно в сельской местности.

По данным калужского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное УГМС», не исключена вероятность гибели сельскохозяйственных культур.