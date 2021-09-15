Москва, , 14:15 — REGNUM В Госдуме приветствовали инициативу комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ пригласить корпорацию Google на заседание комиссии, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

«Мы приветствуем инициативу сенаторов пригласить Google к диалогу. В апреле комиссия Госдумы уже проводила телемост с представителями руководства компании Марко Панчини и Мариной Жунич», — отметил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Он напомнил, что на этой встрече парламентариями были представлены многочисленные примеры нарушения российского законодательства, включая вмешательство в выборы, призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях, пропаганду наркотиков в поисковой выдаче браузера, политическую цензуру и многое другое. При этом со стороны депутатов было указано, что сотрудники компании проявляют недопустимую медлительность в реагировании на предписания регулятора и удалении незаконного контента.

«Очевидным было и то, что отсутствие полноценного и правомочного представительства Google в России затрудняет общение компании с государственными органами России. Все наши выводы подтвердились», — отметил Пискарёв.

Парламентарий также напомнил, что руководителями компании тогда была продекларирована готовность к сотрудничеству и регулярной коммуникации с депутатами. Они подтвердили готовность работать в российском правовом поле и сами назначили срок в полгода для устранения имеющихся нарушений.

«Но назначенная ими дата приближается, а мы видим продолжение той же политики, которая ранее вызвала возмущение не только у депутатов, но и в обществе в целом. При этом Google игнорирует предписания Роскомнадзора», — добавил он.

«Руководство компании стыдливо уклоняется от ответов на предъявляемые им претензии, и готово терпеть многомиллионные штрафы, демонстрируя, что за их спиной вся мощь Соединенных Штатов. Ответом на это могут стать жёсткие поправки в законодательство об ответственности, как компаний-нарушителей, так и менеджеров, ответственных за их работу в России. Мы видим это одной из приоритетных задач Государственной думы восьмого созыва», — резюмировал Пискарёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, завтра, 16 сентября, состоится заседание комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

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