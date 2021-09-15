Баку, 15 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Азербайджане волна распространения коронавируса пошла на спад. Об этом 15 сентября сообщил журналистам главный инфекционист минздрава республики Тайяр Эйвазов.

President.az Больничные койки в медицинском учреждении

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Он рассказал, что в стране наблюдается улучшение по ряду показателей: стали реже выявлять случаи заражения коронавирусом, число выздоравливающих растёт. Сократилось также процентное соотношение положительных тестов на SARS-CoV-2 к общему числу исследований.

«Но ситуация может измениться под влиянием дополнительных факторов, таких как пребывание граждан в закрытых помещениях в связи с похолоданием, их контакты, посещение мест массового скопления людей», — сказал Эйвазов.

Напомним, в Азербайджане с 1 сентября жителям запрещается находиться в торговых центрах, кафе и ресторанах без ковид-паспорта. За нарушение этого правила ввели штрафы.