Москва, 15 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. То, что в России поживают люди многих национальностей, приносит стране больше пользы, уверены 52% опрошенных, больше вреда в многонациональности видят 22%. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение».

Пресс-служба администрации Казани Акция объединила людей всех возрастов, национальностей и профессий

Основные аргументы сторонников многонациональности — народ становится сплоченнее, дружнее (10%), богаче и разнообразнее культура (9%), каждая национальность привносит своё (8%), исторически сложилось, что Россия — многонациональная страна (5%).

Противники наличия многих национальностей в России считает, что приезжие лишают местное население работы, увеличивают безработицу, сбивают зарплату (5%), приезжие плохо воспитаны, не уважают наши правила и законы, их слишком много (по 3)%.

Опрос проведен 30 июля-1 августа 2021 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет в 104 населенных пунктах. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия является многонациональной страной. Нужно, чтобы представитель каждого этноса чувствовал, что это его Родина, считает президент РФ Владимир Путин.

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