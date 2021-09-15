Магас, 15 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Нехватка земельных участков в Ингушетии заставила власти республики рассматривать возможность строительства высотных жилых домов для молодых семей. В настоящее время проекты таких домов разрабатываются, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

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По его словам, для того чтобы квартиры для молодых семей в таких домах были недорогими, они будут строиться в рамках применения системы долевого строительства или социального жилья.

«Земли в регионе мало, потому я дал указания и сейчас разрабатываются проекты многоэтажных домов для молодежи, молодых семей. <…> Это не бесплатное жилье, но мы постараемся предусмотреть меры поддержки, чтобы это было что-то вроде социального жилья или долевого строительства»,— приводит слова Калиматова его пресс-служба.

Самыми высокими многоэтажными домами в Ингушетии стали две 18-этажные высотки, сданные в 2015 году. В них получили жилье дети-сироты и молодые семьи.

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