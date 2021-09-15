Кострома, 15 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Главный врач Костромской областной клинической больницы имениКоролёваМихаил Алексеев ответил на жалобы подчинённых. ИА REGNUM получило официальный ответ на публикацию «Костромские хирурги жалуются на нагрузки и несправедливую оплату труда».

Https://xn--90arap.xn--p1ai Костромская больница имени Королёва

Медик указал, что в напряженных условиях работает не только костромская больница, но и «вся страна».

«В связи с ковидом есть перераспределение потоков, в том числе, экстренных больных в областную больницу. Но в таких условиях работает не только Костромская область, но и вся страна»

Алексеев заявил, что на работу в хирургическое отделение принят новый врач и пообещал выплатить деньги за интенсивную работу по совместительству другим хирургам. Пояснить, по какой причине выплаты не осуществлялись ранее, и хватит ли сил одного специалиста, чтобы закрыть задачи по оперированию экстренных больных из области, главврач отказался.

«В Костромской областной больнице приняты меры для снижения нагрузки на врачей хирургического отделения. Учитывая объемы перераспределения потоков, принято решение о приеме на работу нового доктора и увеличения стимулирующих выплат за дополнительные объемы работ. Новый врач уже оформляет документы на прием на работу. Планируется, что он также будет работать в санитарной авиации. В результате, нагрузка на врачей снизится. Стимулирующие выплаты врачам хирургического отделения за перевыполнение объемов оказания медицинской помощи планируется выплатить в ближайшее время»

Напомним, ранее в редакцию ИА REGNUM обратился врач больницы и член костромского отделения общероссийского профсоюза работников здравоохранения «СОЦПРОФ» ПавелКрохичев. Он рассказал, что двое его коллег, совмещающие работу в хирургическом и экстренном отделениях, написали заявления об увольнении. Хирурги общего профиля отказались продолжать оперировать экстренных больных из районов из-за многократно возросших нагрузок и отсутствия доплат за интенсивность работы.

Этой проблемой интересовался главный внештатный хирург области Михаил Хетагуров. В начале сентября 2021 года он направил письмо в региональный департамент здравоохранения, где указал, что больница имениКоролёва оперирует экстренных больных из 13 районов области. Медучреждению не хватает 5 хирургов, организация плановой помощи пациентам «практически остановлена». Врач предложил департаменту распределить часть нагрузки по срочным пациентам на хирургов Окружной больницы Костромского округа No1 и задуматься об увеличении тарифа по хирургическому профилю, чтобы в регион приходили работать новые специалисты.