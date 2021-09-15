Главный врач больницы в Костроме ответил на жалобы хирургов
Кострома, 15 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Главный врач Костромской областной клинической больницы имениКоролёваМихаил Алексеев ответил на жалобы подчинённых. ИА REGNUM получило официальный ответ на публикацию «Костромские хирурги жалуются на нагрузки и несправедливую оплату труда».
Медик указал, что в напряженных условиях работает не только костромская больница, но и «вся страна».
Алексеев заявил, что на работу в хирургическое отделение принят новый врач и пообещал выплатить деньги за интенсивную работу по совместительству другим хирургам. Пояснить, по какой причине выплаты не осуществлялись ранее, и хватит ли сил одного специалиста, чтобы закрыть задачи по оперированию экстренных больных из области, главврач отказался.
Напомним, ранее в редакцию ИА REGNUM обратился врач больницы и член костромского отделения общероссийского профсоюза работников здравоохранения «СОЦПРОФ» ПавелКрохичев. Он рассказал, что двое его коллег, совмещающие работу в хирургическом и экстренном отделениях, написали заявления об увольнении. Хирурги общего профиля отказались продолжать оперировать экстренных больных из районов из-за многократно возросших нагрузок и отсутствия доплат за интенсивность работы.
Этой проблемой интересовался главный внештатный хирург области Михаил Хетагуров. В начале сентября 2021 года он направил письмо в региональный департамент здравоохранения, где указал, что больница имениКоролёва оперирует экстренных больных из 13 районов области. Медучреждению не хватает 5 хирургов, организация плановой помощи пациентам «практически остановлена». Врач предложил департаменту распределить часть нагрузки по срочным пациентам на хирургов Окружной больницы Костромского округа No1 и задуматься об увеличении тарифа по хирургическому профилю, чтобы в регион приходили работать новые специалисты.